Anonieme tip leidt tot pand vol neppe designer merkkleding

Ⓒ politie

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - In een bedrijfspand in Capelle aan den IJssel heeft de politie een grote partij nagemaakte designer merkkleding, designer nepmerkschoenen, valse designertassen en riemen gevonden. De geschatte waarde van de handel is een half miljoen euro, meldt de politie woensdag.