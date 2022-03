Premium Het beste van De Telegraaf

Oligarch Melnitsjenko keert zich tegen oorlog en waarschuwt voor voedselcrisis

Amsterdam - Aan het koor van Russische oligarchen dat zich tegen de oorlog in Oekraïne heeft gekeerd is heeft zich maandag een nieuwe stem toegevoegd. Andrej Melnitsjenko, steenkool- en kunstmestmagnaat en - tot de Italiaanse politie daar zaterdag beslag op legde - eigenaar van het grootste en duurste zeiljacht ter wereld, waarschuwt dat er een wereldwijde voedselcrisis dreigt als de oorlog in Oekraïne niet wordt gestopt.