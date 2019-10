Puppy gered van geruïneerde schuilplaats Al-Baghdadi

Het dier scharrelde rond in de buurt van het lichaam van zijn moeder. Die hond was onder het puin terechtgekomen, en was overleden.

Tekst gaat verder onder tweet. Let op: het beeld van de dode moederhond kan als schokkend worden ervaren.

Fotojournalist en activist Fared Alhor reed vier uur per motor naar de plek waar de IS-leider door Amerikaanse soldaten was ingesloten, en waar hij zichzelf volgens de VS op dat moment de dood in joeg.

Moederhond

Alhor vond het diertje. Die wilde aanvankelijk zijn dode moeder niet verlaten, maar deed dat later toch, en kon gered worden. Alhor zorgde eerst voor wat gezelschap door het dier bij andere honden te zetten, en bracht het later naar een dierenarts.

De activist doopte de puppy om tot BoBe. „We zijn vandaag naar de kliniek gegaan voor een vaccin en behandeling. Over een paar dagen heeft hij een nieuw huis”, liet hij weten. „We zullen gelukkig zijn.”