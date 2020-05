Verdachte na grote zoekactie onder deken gevonden

De man zou er eerder op de avond met een gestolen auto vandoor zijn gegaan. Hij reed, beschonken, weg van een parkeerplaats van een restaurant in Isselburg, schrijft Omroep Gelderland. Ver kwam de man niet: hij kwam met de wagen vast te zitten in een greppel. Agenten kwamen ter plaatse, waarna de man de benen nam: hij rende een bos in.

De Nederlandse en Duitse politie opende de jacht op de man, en zette daarbij onder meer een politiehelikopter en speurhond in.

Slechte verstopplek

Uiteindelijk brachten agenten een auto tot stilstand op de Anholtseweg in Dinxperlo. Achter het stuur zat een 53-jarige Nederlander achter het stuur zat. Op de achterbank lag de verdachte, verstopt onder een deken.

De man is door agenten naar het politiebureau in Doetinchem gebracht. Daar bleek dat de man toestemming had gekregen van de eigenaar om met de auto te rijden. De auto raakte door het tafereel beschadigd.