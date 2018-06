Toch tbs voor ’studentengluurder’ en aanrander

Rechtbanktekening van de rechtszaak van februari 2016. Ⓒ Chris Roodbeen

ARNHEM - Het gerechtshof in Arnhem heeft een 41-jarige Nijmegenaar vier jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd, hoewel Kas van R. weigerde mee te werken aan een psychologisch of psychiatrisch onderzoek. De man stond terecht voor zedenmisdrijven en daarvoor is hij in 2010 en 2011 ook al eens veroordeeld. Het hof concludeert op basis van oud onderzoek dat hij lijdt aan een ziekelijke stoornis en verminderd toerekeningsvatbaar is.