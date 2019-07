Fietser omgekomen door treinbotsing Vught

Ⓒ Foto FPMB / Erik Haverhals

VUGHT - Op het spoor bij het Cromvoirtsepad in Vught is een fietser omgekomen door een ongeval met een trein. Het ongeluk gebeurde op het baanvak tussen Den Bosch en Tilburg. De bewuste spoorwegovergang is bewaakt en ligt in een bosrijk gebied net buiten Vught.