Oogziekenhuis Rotterdam heeft ’rustige nacht’

Binnenland

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft ongeveer gelijk

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft al sinds de kerst ongeveer gelijk. Woensdag lagen er 1965 mensen met Covid-19 in een hospitaal. Dat is te zien in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voor de kerst waren het er geruime tijd mee...