41-jarige dode man in Sneek kwam door misdrijf om het leven

De man werd dinsdag 9 mei aangetroffen in een woning aan de Molenkrite in de Friese stad. De politie was naar het huis gegaan na een melding van iemand die zei geen contact met de man te kunnen krijgen. Het vermoeden is dat de man in de nacht van donderdag 4 mei op vrijdag 5 mei om het leven is gebracht.

De politie doet naar eigen zeggen met een groot team onderzoek naar wat er gebeurd is. Zo is onder meer gesproken met buurtbewoners, zijn beelden bekeken en is sporenonderzoek gedaan. Dinsdagavond worden in het tv-programma beelden van een persoon getoond „met mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek”, aldus de politie, die op zoek is naar getuigen.