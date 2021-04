Zeker vier doden bij schietpartij VS, onder wie een kind

Lokale media melden dat twee personen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Onder hen is volgens de politie ook de persoon die ervan wordt verdacht de schutter te zijn. De politie loste schoten op een bedrijventerrein en liet naderhand weten dat de situatie is „gestabiliseerd.” Er raakten geen agenten gewond. Over het motief achter het schietincident is nog niets bekend.