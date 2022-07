Man verdwijnt in sinkhole onder zwembad en komt om

In het zwembad behorende bij een villa was een bedrijfsfeestje met zo’n 50 mensen aan de gang. Op het moment dat de bodem van het bad het begaf bevonden zich zes mensen in het water. Twee van hen werden door de draaikolk meegezogen. Een 34-jarige man kon zich uit het gat bevrijden en hield er een paar oppervlakkige verwondingen aan over. Een andere man was minder gelukkig. Hij werd na een lange zoektocht vier uur later gevonden in een tunnel die zich onder het zwembad had gevormd op zo’n 15 meter van de plek van het gat. Hulpverleners, die bevreesd waren voor nieuwe instortingen, moesten de ontstane tunnels eerst stutten.

Een getuige verklaart volgens de Times of Israël: „Het waterpeil zakte heel snel en toen ontstond ineens een gat. Dat veroorzaakte een draaikolk die twee mensen opslokte.” Een andere getuige: „De grond verdween gewoon. Ik zag twee mensen gewoon verdwijnen.”

De eigenaar van het zwembad, die wel vaker dergelijke feestjes organiseerde, wordt door de autoriteiten ondervraagd. Er is twijfel over of er wel een vergunning is voor het zwembad en of de bodemstructuur de bouw van een dergelijk bad wel toestaat. Dat zou hem een aanklacht wegens dood door schuld kunnen opleveren.

Volgens professor Shmuel Marco is het onwaarschijnlijk dat de bodemstructuur alleen de oorzaak is van het ongeluk. „Waarschijnlijk is weglekkend water de oorzaak van erosie. Er zijn geen natuurlijke sinkholes bekend in dat gebied”, zegt hij tegen Ynet News.