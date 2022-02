Vrouw ontdekt na dood echtgenoot geheime verstopplaatsen vol met opgezette dieren

De 62-jarige Julie Gittoes uit Worcester vertelt tegen SWNS dat ze de geheime collectie van haar man per ongeluk had ontdekt. Ze had werklieden ingehuurd om de zolder te isoleren. „Ik mocht nooit op de zolder komen, maar nadat ik Kevin verloor moest ik toch naar boven”’, legt Gittoes uit. „De werkman zei tegen mij: ’Wist je dat er allemaal dozen boven staan?”’ Gittoes vond 12 toen opgezette dieren.

Maar dat was nog niet eens alles: ook in de garage (tevens een plek waar ze nooit mocht komen) vond de 62-jarige nog eens 150 dieren. De vrouw wist dat haar man geïnteresseerd was in taxidermie, maar ze had geen flauw benul dat het hele huis vol stond met dode dieren.

Haar echtgenoot, die op 69-jarige leeftijd is overleden aan kanker, had onder meer een opgezette puppy, een paar rode eekhoorns en een groene specht die dateren uit de jaren 1860.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Ⓒ Hansons Auctioneers

Ⓒ Hansons Auctioneers

Ⓒ Hansons Auctioneers

’De vriendjes van Kevin’

Waarom hij zijn hobby al die jaren verborgen heeft gehouden, is onduidelijk. Maar Gittoes vermoedt dat hij zich schuldig voelde; de collectie van Kevin was ondertussen behoorlijk groot geworden.

„Ik weet dat sommige mensen taxidermie een beetje vreemd vinden, maar Kevin was er door gefascineerd”, zegt de vrouw. Ze herinnert zich nog goed dat vrienden van haar dochter doodsbang waren toen ze ’de vriendjes’ van Kevin aan de muur zagen hangen. „Vroeger schaamde ik me als mensen de hal binnenkwamen, maar de meesten waren erdoor gefascineerd”, aldus Gittoes.

Ze heeft besloten om de opgezette dieren van haar man te veilen. De items zullen worden verkocht door Hansons Auctioneers, die de verzameling omschrijft als ’een van de meest ongewone privécollecties’.

Naar verwachting zullen de beesten voor meer dan 13.000 dollar per stuk onder de hamer gaan. De opbrengst doneert Gittoes aan een lokale kankerorganisatie.