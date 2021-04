LIVE | EU blokkeerde export van 3 miljoen vaccins naar Australië

Ziekenhuizen en RIVM oneens over piek ’derde golf ’

12.30 - EU blokkeerde export 3 miljoen coronavaccins naar Australië

De Europese Unie heeft de export geblokkeerd van ruim 3 miljoen AstraZeneca-vaccins naar Australië. Dat heeft volgens een bron binnen de Australische regering pas 300.000 doses van het middel ontvangen. Daardoor loopt de vaccinatiecampagne verdere vertraging op.

De Australische regering ligt in eigen land onder vuur omdat het vaccineren volgens critici veel te traag verloopt. De autoriteiten hebben volgens lokale media tot dusver ruim 854.000 doses van de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca toegediend, fors minder dan gepland. De autoriteiten hadden eerder de verwachting uitgesproken dat de teller eind maart op 4 miljoen prikken zou staan.

Premier Scott Morrison wees dinsdag met een beschuldigende vinger naar het buitenland. „Begin januari hadden we nog verwacht dat we de 3,1 miljoen vaccins zouden ontvangen. Die zijn niet geleverd aan Australië”, zei hij tegen de pers. Minister van Landbouw David Littleproud zei eerder al dat zijn land nog 3 miljoen vaccins tegoed heeft van de EU.

Australië had voorheen alleen geklaagd over een blokkade van 250.000 AstraZeneca-vaccins in Italië. De EU heeft nog niet bevestigd dat inmiddels al 3 miljoen vaccins zijn tegengehouden. In Europa bestaat frustratie omdat AstraZeneca minder levert dan afgesproken. Brussel scherpte vorige maand de exportregels voor coronavaccins aan.

Australië behoort tot de westerse landen die de coronacrisis relatief het beste hebben doorstaan. De 25 miljoen inwoners tellende eilandstaat heeft ruim 900 sterfgevallen toegeschreven aan het virus, fors minder dan het kleinere Nederland. Daar staat het officiële dodental op ruim 16.000.

09.30 - Voor het eerst in weken geen stijging aantal coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen schiet voor het eerst in weken niet enkel omhoog. Het blijft ongeveer gelijk aan vorige week, en misschien daalt het aantal zelfs. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk minder dan 50.000 mensen positief getest, iets minder dan de week ervoor. Die afvlakking kan te maken hebben met Goede Vrijdag en Pasen, maar ook in de dagen ervoor was de verandering te zien.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 51.866 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was zo’n 13 procent meer dan de week ervoor, en het hoogste weekcijfer sinds begin januari. Gemiddeld kwam het neer op 7409 meldingen per dag.

In de zes dagen na die update zijn 42.636 besmettingen aan het licht gekomen. Dat zijn gemiddeld 7106 gevallen per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1578, van wie 317 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 171). Het reproductiegetal staat momenteel - geschat - op 1,06. Dat betekent dat het virus zich langzaam nog uitbreidt.

Erasmus MC in Rotterdam is het landelijk coordinatiecentrum in voor patientenverspreiding en beddencapaciteit. Ⓒ Peter Hilz

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op bijna 1,7 miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden meer dan 690.000 mensen ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. In de afgelopen week is de inenting met het vaccin van AstraZeneca grotendeels gepauzeerd. Het is de tweede prikpauze met dat vaccin.

08.00 - ’Patiënten uit risicogroepen smeken GGD tevergeefs om vaccin’

De GGD krijgt dagelijks tientallen telefoontjes van Nederlanders in een ’schrijnende’ situatie door een ziekte of aandoening, die proberen een afspraak te krijgen voor een vaccinatie. Sommigen melden zich ook op de priklocatie, in de hoop op vaccins die aan het eind van de dag overschieten. „Er zijn locaties waar dagelijks een handvol mensen aan de deur staat, of meer”, zegt woordvoerder Jacqueline Toonen van koepel GGD GHOR in Trouw.

„Mensen smeken of ze gevaccineerd kunnen worden”, zegt Toonen. „Bijvoorbeeld van mensen die niet lang meer te leven hebben en de tijd die ze nog hebben graag nog een beetje in de buitenwereld willen komen. We begrijpen hun vraag, maar wij bepalen niet de vaccinatiestrategie.”

De GGD gaat niet op die verzoeken in. Veel mensen uit medische risicogroepen zijn nog niet aan de beurt. De GGD’en vaccineren niet-zorgmedewerkers op volgorde van leeftijd, van oud naar jong. Omdat vrijwel iedereen met een afspraak ook komt opdagen, houdt de GGD nauwelijks vaccins over aan het eind van de dag. „Landelijk zijn het er misschien twintig”, zegt Toonen.

Sommige Nederlanders met een aandoening of ziekte worden al wel gevaccineerd: zij die aan de beurt zijn bij de huisarts of in het ziekenhuis.

07.00 - Poliklinieken voor mensen met langdurige klachten na corona

Er moeten speciale poliklinieken komen voor mensen die langdurige klachten overhouden aan een coronabesmetting. Daarvoor pleit IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers in zijn BNR-podcast Vraag het Gommers.

„Politici moeten er rekening mee gaan houden dat er grote groepen mensen zijn die langdurig klachten houden na Covid. En dat is niet alleen bij mensen die op de intensive care hebben gelegen, maar ook bij jonge mensen met milde klachten of zelfs lichte klachten. Dat wordt ’long Covid’ genoemd in het Engels. De grootste klacht is vermoeidheid.” Ook hartkloppingen en spierpijn komen voor, aldus Gommers.

„Ik denk dat er poli’s of huisartsen speciaal moeten komen voor die lange covidklachten. Het komt voor bij één op de tien covidpatiënten. Het zou kunnen zijn dat je langer dan twaalf weken na Covid nog klachten hebt.”

05.00 - Politie stopt feest in Utrecht en houdt 62 mensen aan

De politie heeft ingegrepen bij een feest in een loods aan de Nautilusweg in Utrecht. De agenten bekeurden 57 aanwezigen ter plaatse, 54 personen werden aangehouden omdat ze zich niet konden identificeren. Nog eens acht personen zijn aangehouden vanwege het organiseren van het feest.

03.00 - Nieuw-Zeeland opent reisbubbel met Australië op 19 april

Mensen die tussen Nieuw-Zeeland en Australië reizen hoeven vanaf 19 april niet meer in quarantaine na aankomst. Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland zei dinsdag dat vanaf die datum de reisbubbel tussen de twee landen in zal gaan.

Mensen met verkoudheids- of griepsymptomen mogen niet tussen de landen reizen. Ook mag de reiziger in de veertien dagen voor vertrek geen positieve coronatestuitslag hebben gehad.

Half maart liet Ardern al weten dat begin april de startdatum van het quarantainevrije reizen met Australië bekend zou worden gemaakt. Op dat moment moesten Nieuw-Zeeland en Australië nog een aantal zaken kortsluiten.

Volgens de premier is nu aan de voorwaarden voldaan om de bubbel mogelijk te maken. „Het succes van ons team om Covid-19 onder controle te houden en buiten te houden, maakt het nu mogelijk om weer in contact te komen met naasten”, zei Ardern tijdens een persconferentie.