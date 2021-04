LIVE | Oxford pauzeert proef op kinderen met AstraZeneca

Ziekenhuizen en RIVM oneens over piek ’derde golf ’

19.57 - Oxford pauzeert kids-proef AstraZeneca

De proef met het AstraZeneca-vaccin op kinderen wordt tijdelijk stopgezet vanwege de problemen die het lijkt te veroorzaken. De Universiteit van Oxford, dat het vaccin ontwikkelde met de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca, begon in februari met het testen van het vaccin op enkele honderden jongeren tussen de 6 en 17 jaar om te kijken of het deze leeftijdsgroep ook beschermt tegen het virus.

Er wordt nu een pauze ingelast tot meer duidelijk is over de bloedproppen die het mogelijk veroorzaakt, meldt een woordvoerder van de universiteit aan persbureau Dow Jones. Er wordt gewacht op informatie van de Britse medicijnwaakhond voordat nieuwe prikken worden gezet.

Het vaccin is tot nu toe alleen goedgekeurd voor volwassenen. De onderzoekers van de Britse universiteit proberen via proeven bij driehonderd jongeren uit te vinden wat voor hen de optimale dosering is. Daarvoor krijgen ruim tweehonderd kinderen het echte vaccin en de rest een placebo. Bij hoeveel kinderen een prik is gezet, is niet bekendgemaakt. Het concurrerende vaccin van Pfizer en BioNTech is veilig en beschermend voor kinderen van 12 tot 15 jaar, meldden die bedrijven vorige maand.

De afgelopen weken is er onrust over het AstraZeneca-vaccin vanwege de zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes waar enkele tientallen mensen na vaccinatie mee kampten. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, hebben daarom een prikpauze ingelast. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt deze week met een nieuw advies.

17.15 - Kabinet start met toegangstesten om samenleving te openen

Het kabinet start deze maand nog met proeven met toegangstesten, om bezoek aan plekken zoals musea en dierentuinen en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Het gaat om een grootschalig, verstrekkend plan in talloze sectoren. Bekijk in de link hieronder alles.

Ondertussen roepen burgemeesters én Ernst Kuipers dat open terrassen – voor iedereen – een goed idee is. Waarom gebeurt dat niet?

16.30 - Burgemeesters herhalen wens om terrassen te openen

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben dinsdag opnieuw opgeroepen om de terrassen te openen. „Volgende week is de persconferentie van de premier en de minister van Volksgezondheid. Dan gaan we het hopelijk horen. 21 april zou de snelste optie zijn”, zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag voorafgaand aan het beraad. Ook ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) schoven aan bij de bijeenkomst van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s.

Minister Grapperhaus wil nog niet zeggen wat de volgende stappen in het heropeningsplan zullen zijn. „We hebben met de burgemeesters gesproken over het door ons gemaakte openingsplan. Hoe we straks alles in goede volgorde weer open doen. We hebben goed geluisterd naar het RIVM dat zegt dat alle cijfers en getallen zich niet ongunstig lijken te ontwikkelen. Dus gaan we openen in stappen, maar ik ga de details nog niet prijsgeven.”

Volgens Grapperhaus komt een heropening langzaam maar zeker dichterbij: „We hebben inmiddels 14 maanden achter de rug en het overgrote deel inmiddels gehad. We zullen tot de zomer moeten doorbijten maar het openingsplan geeft aan: we gaan geleidelijk dingen mogelijk maken.”

15.00 - ’EMA komt woensdag met oordeel over AstraZeneca’

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt „woensdag laat” met een oordeel over het coronavaccin van AstraZeneca. Dat zegt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). De Cypriotische zegt dat ze nauw contact heeft met de in Amsterdam gevestigde vaccinwaakhond.

Enkele tientallen mensen in Europa hebben last gekregen van een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Dat gebeurde kort nadat ze het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen. In Nederland zijn vijf meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo’n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Een veiligheidscommissie van de Europese toezichthouder kijkt of er een verband is tussen het vaccin van AstraZeneca en de klachten.

Het hoofd vaccinatiestrategie van het EMA, Marco Cavaleri, zei dinsdag in Italiaanse media dat er inderdaad een verband is. Het EMA zou volgens hem op korte termijn met een mededeling komen. Eerder was gezegd dat het EMA woensdag met een oordeel zou komen. Daarom geldt de Nederlandse vaccinatiepauze voorlopig tot en met woensdag.

14.35 - Extra besmettelijke coronavarianten ook in Suriname

Suriname heeft melding gemaakt van besmettingen met de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Britse varianten van het coronavirus. Dat gebeurde nadat monsters van coronapatiënten waren onderzocht in Nederland, meldt de voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering.

Uit het onderzoek blijkt dat de Braziliaanse en de Britse variant in Suriname rond 15 februari voor het eerst klachten hebben veroorzaakt. De eerste positieve gevallen van het Zuid-Afrikaanse type deden zich een maand later voor.

Suriname krijgt bij het onderzoek hulp van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het Zuid-Amerikaanse land beschikt zelf niet over de middelen om vast te stellen met welke varianten mensen zijn besmet.

Voor de Surinaamse minister van Volksgezondheid is de aanwezigheid van de drie varianten reden om de maatregelen binnenkort aan te scherpen. Doordat de gemuteerde versies van het virus extra besmettelijk zijn, kan ook de druk op de zorg toenemen.

13.50 - Huisartsen ’platgebeld’ na vaccinatiepauze AstraZeneca

Huisartsen in het hele land zijn tijdens het paasweekeinde platgebeld door ongeruste mensen, na het overheidsbesluit om gedeeltelijk te stoppen met het coronavaccin van AstraZeneca.

„Mensen zijn in verwarring. De 60-plussers willen bijvoorbeeld weten of zij het vaccin nog krijgen. Anderen willen weten of het vaccinatieprogramma verder gaat. Niet alle vragen kunnen we beantwoorden, we wachten zelf ook op antwoorden”, laat een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten na een bericht van de regionale zender Omroep West.

Door de vele telefoontjes hadden sommige mensen moeite om een doktersassistent aan de lijn te krijgen. „Aan de telefoon was het ontzettend druk. Andere telefoontjes moesten wachten.

Huisartsen vaccineren onder anderen 63- en 64-jarigen met het vaccin van AstraZeneca. Momenteel gebeurt dat in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. Die prikken gaan voorlopig gewoon door. Maar de huisartsen vaccineren ook mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas. Daarnaast gaan ze op bezoek bij niet-mobiele mensen die zelfstandig wonen, om ze thuis te vaccineren. Deze mensen, met bijvoorbeeld ALS of de ziekte van Duchenne, konden eerder niet naar een vaccinatielocatie komen. In deze groepen mogen mensen die na 1960 zijn geboren het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet toegediend krijgen.

12.30 - EU blokkeerde export 3 miljoen coronavaccins naar Australië

De Europese Unie heeft de export geblokkeerd van ruim 3 miljoen AstraZeneca-vaccins naar Australië. Dat heeft volgens een bron binnen de Australische regering pas 300.000 doses van het middel ontvangen. Daardoor loopt de vaccinatiecampagne verdere vertraging op.

De Australische regering ligt in eigen land onder vuur omdat het vaccineren volgens critici veel te traag verloopt. De autoriteiten hebben volgens lokale media tot dusver ruim 854.000 doses van de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca toegediend, fors minder dan gepland. De autoriteiten hadden eerder de verwachting uitgesproken dat de teller eind maart op 4 miljoen prikken zou staan.

Premier Scott Morrison wees dinsdag met een beschuldigende vinger naar het buitenland. „Begin januari hadden we nog verwacht dat we de 3,1 miljoen vaccins zouden ontvangen. Die zijn niet geleverd aan Australië”, zei hij tegen de pers. Minister van Landbouw David Littleproud zei eerder al dat zijn land nog 3 miljoen vaccins tegoed heeft van de EU.

Australië had voorheen alleen geklaagd over een blokkade van 250.000 AstraZeneca-vaccins in Italië. De EU heeft nog niet bevestigd dat inmiddels al 3 miljoen vaccins zijn tegengehouden. In Europa bestaat frustratie omdat AstraZeneca minder levert dan afgesproken. Brussel scherpte vorige maand de exportregels voor coronavaccins aan.

Australië behoort tot de westerse landen die de coronacrisis relatief het beste hebben doorstaan. De 25 miljoen inwoners tellende eilandstaat heeft ruim 900 sterfgevallen toegeschreven aan het virus, fors minder dan het kleinere Nederland. Daar staat het officiële dodental op ruim 16.000.

09.30 - Voor het eerst in weken geen stijging aantal coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen schiet voor het eerst in weken niet enkel omhoog. Het blijft ongeveer gelijk aan vorige week, en misschien daalt het aantal zelfs. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk minder dan 50.000 mensen positief getest, iets minder dan de week ervoor. Die afvlakking kan te maken hebben met Goede Vrijdag en Pasen, maar ook in de dagen ervoor was de verandering te zien.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 51.866 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was zo’n 13 procent meer dan de week ervoor, en het hoogste weekcijfer sinds begin januari. Gemiddeld kwam het neer op 7409 meldingen per dag.

In de zes dagen na die update zijn 42.636 besmettingen aan het licht gekomen. Dat zijn gemiddeld 7106 gevallen per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1578, van wie 317 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 171). Het reproductiegetal staat momenteel - geschat - op 1,06. Dat betekent dat het virus zich langzaam nog uitbreidt.

Erasmus MC in Rotterdam is het landelijk coordinatiecentrum in voor patientenverspreiding en beddencapaciteit. Ⓒ Peter Hilz

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op bijna 1,7 miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden meer dan 690.000 mensen ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. In de afgelopen week is de inenting met het vaccin van AstraZeneca grotendeels gepauzeerd. Het is de tweede prikpauze met dat vaccin.

08.00 - ’Patiënten uit risicogroepen smeken GGD tevergeefs om vaccin’

De GGD krijgt dagelijks tientallen telefoontjes van Nederlanders in een ’schrijnende’ situatie door een ziekte of aandoening, die proberen een afspraak te krijgen voor een vaccinatie. Sommigen melden zich ook op de priklocatie, in de hoop op vaccins die aan het eind van de dag overschieten. „Er zijn locaties waar dagelijks een handvol mensen aan de deur staat, of meer”, zegt woordvoerder Jacqueline Toonen van koepel GGD GHOR in Trouw.

„Mensen smeken of ze gevaccineerd kunnen worden”, zegt Toonen. „Bijvoorbeeld van mensen die niet lang meer te leven hebben en de tijd die ze nog hebben graag nog een beetje in de buitenwereld willen komen. We begrijpen hun vraag, maar wij bepalen niet de vaccinatiestrategie.”

De GGD gaat niet op die verzoeken in. Veel mensen uit medische risicogroepen zijn nog niet aan de beurt. De GGD’en vaccineren niet-zorgmedewerkers op volgorde van leeftijd, van oud naar jong. Omdat vrijwel iedereen met een afspraak ook komt opdagen, houdt de GGD nauwelijks vaccins over aan het eind van de dag. „Landelijk zijn het er misschien twintig”, zegt Toonen.

Sommige Nederlanders met een aandoening of ziekte worden al wel gevaccineerd: zij die aan de beurt zijn bij de huisarts of in het ziekenhuis.

07.00 - Poliklinieken voor mensen met langdurige klachten na corona

Er moeten speciale poliklinieken komen voor mensen die langdurige klachten overhouden aan een coronabesmetting. Daarvoor pleit IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers in zijn BNR-podcast Vraag het Gommers.

„Politici moeten er rekening mee gaan houden dat er grote groepen mensen zijn die langdurig klachten houden na Covid. En dat is niet alleen bij mensen die op de intensive care hebben gelegen, maar ook bij jonge mensen met milde klachten of zelfs lichte klachten. Dat wordt ’long Covid’ genoemd in het Engels. De grootste klacht is vermoeidheid.” Ook hartkloppingen en spierpijn komen voor, aldus Gommers.

„Ik denk dat er poli’s of huisartsen speciaal moeten komen voor die lange covidklachten. Het komt voor bij één op de tien covidpatiënten. Het zou kunnen zijn dat je langer dan twaalf weken na Covid nog klachten hebt.”

05.00 - Politie stopt feest in Utrecht en houdt 62 mensen aan

De politie heeft ingegrepen bij een feest in een loods aan de Nautilusweg in Utrecht. De agenten bekeurden 57 aanwezigen ter plaatse, 54 personen werden aangehouden omdat ze zich niet konden identificeren. Nog eens acht personen zijn aangehouden vanwege het organiseren van het feest.

03.00 - Nieuw-Zeeland opent reisbubbel met Australië op 19 april

Mensen die tussen Nieuw-Zeeland en Australië reizen hoeven vanaf 19 april niet meer in quarantaine na aankomst. Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland zei dinsdag dat vanaf die datum de reisbubbel tussen de twee landen in zal gaan.

Mensen met verkoudheids- of griepsymptomen mogen niet tussen de landen reizen. Ook mag de reiziger in de veertien dagen voor vertrek geen positieve coronatestuitslag hebben gehad.

Half maart liet Ardern al weten dat begin april de startdatum van het quarantainevrije reizen met Australië bekend zou worden gemaakt. Op dat moment moesten Nieuw-Zeeland en Australië nog een aantal zaken kortsluiten.

Volgens de premier is nu aan de voorwaarden voldaan om de bubbel mogelijk te maken. „Het succes van ons team om Covid-19 onder controle te houden en buiten te houden, maakt het nu mogelijk om weer in contact te komen met naasten”, zei Ardern tijdens een persconferentie.