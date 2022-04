Mexicaans ’misdrijf’ blijkt een offering van menselijke schedels

Het duurde een decennium om erachter te komen wat precies was gebeurd, nadat de politie de hoofden naar de hoofdstad had gebracht. Het was ook niet gek dat de politie uitging van een onlangs gepleegd misdrijf, want de regio waar de skeletten zijn gevonden wordt geplaagd door (bende)geweld en mensenhandel. Bovendien werden hoofden in die tijd vrijwel altijd gevonden met ingeslagen gaten in de schedel, en lagen ze op ceremoniële plaatsen en niet in grotten. Meestal werden de hoofden namelijk aan een paal geregen, maar dat was bij deze vondst niet het geval.

De hoofden stammen uit de periode van 900 tot 1200 na Christus, aldus het Nationale Instituut van Antropologie en Historie woensdag, schrijft persbureau AP. Het lijkt erop dat het gaat om een rituele onthoofding en dat de hoofden op een trofeeënrek zijn geplaatst: een ‘tzompantili’. Spanjaarden schreven hier al over rond 1520. ,,En sommige hoofden kwamen er zelfs op terecht”, schrijft het persbureau.

Een archeoloog zegt tegen AP: ,,Wanneer mensen iets vinden in een archeologische context, blijf daar dan vanaf en contacteer de lokale autoriteiten.” En bel archeologen, niet de politie, aldus Javier Montes de Paz.