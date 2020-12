Britse minister: nieuwe variant coronavirus oorzaak snellere verspreiding

Volgens de politicus zijn er inmiddels al meer dan duizend besmettingen vastgesteld.

Hancock stelde de overige parlementsleden in het Lagerhuis gerust. „Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze variant niet zal reageren op het vaccin’’, meldt Sky News.

Inmiddels zijn er in 60 regio’s meldingen binnengekomen over besmettingen. Gedacht wordt dat deze variant van het Covid-19 virus verantwoordelijk is voor de snellere spreiding in het zuidoosten van het land.