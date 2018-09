Duitse wolvenpopulatie blijft groeien

BfN-voorzitter Beate Jessel zei dat de natuurvorsers uitgaan van 150 tot 160 volwassenen dieren, met inbegrip van dertien paartjes en drie honkvaste solitaire wolven. Een jaar geleden waren dat er 140. Welpen worden niet meegeteld omdat die nog geen rol spelen bij de voortplanting en vaak jong sterven. De omvang van de roedels, aangetoond door onder meer uitwerpselen, sporen en fotovallen, varieert van drie tot elf dieren.

De minister van Milieu van Mecklenburg-Vorpommern schat het totale Duitse wolvenbestand op 650. Het verspreidingsgebied telt inmiddels zeven deelstaten, waaronder het aan Nederland grenzende Nedersaksen.

De wolf was uitgeroeid in Duitsland, maar begin deze eeuw stak een paartje uit Polen de grens over en ging het weer snel de goede kant op met de beschermde soort. De meeste slachtoffers vallen in het verkeer. Van de tweehonderd wolven die sinds 2000 dood zijn aangetroffen, waren er 140 aangereden. Verontrustend is dat er ook 26 zijn afgeschoten. In de periode 1 mei 2016 - 30 april 2017 zijn volgens de BfN vijf wolven illegaal gedood.