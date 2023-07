Sicilië geteisterd door bosbranden: drie doden, vliegvelden gesloten, mensen geëvacueerd

Palermo - Brand heeft alleen al in de Siciliaanse provincie Palermo aan drie mensen het leven gekost. Een vierde werd door brand gedood in de Zuid-Italiaanse provincie Reggio Calabria. Eerst is een 88-jarige vrouw in haar woning in het plaatsje San Martino delle Scale, ten westen van Palermo, door hevige brand om het leven gekomen. De brandweermannen konden haar door de vele vlammen niet op tijd helpen. Later werden twee verbrandde lichamen van twee andere oudere mensen gevonden in de gemeente Cinisi, eveneens in de provincie van Palermo.

