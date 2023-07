Sicilië zucht onder bosbranden: vliegvelden gesloten, mensen geëvacueerd

Palermo - Door brand in Sicilië is een 88-jarige vrouw om het leven gekomen en een boswachter ernstig gewond geraakt. Twee brandweermannen raakten iets lichter gewond. In verscheidene gemeentes moesten om veiligheidsredenen mensen evacueren, vooral in het noordwesten van Sicilië.

Brand op het vliegveld van Palermo. Ⓒ ANP