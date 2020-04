Hongaars probleem

De Hongaarse premier Orbán kan nu per decreet regeren. Ⓒ Foto REUTERS

BRUSSEL - Terwijl EU-lidstaten met man en macht de coronacrisis in eigen land bestrijden, heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán de situatie aangegrepen om alle macht naar zich toe te trekken. In Brussel zijn de zorgen over de autoritaire Hongaar groot.