Verdachten moord Derk Wiersum veroordeeld tot 30 jaar cel

Voor het hof staat vast dat Giërmo B. (39) en Moreno B. (34) een huurmoord pleegden. Het ging ze puur om geld. Het is niet zeker of ze wisten dat Derk Wiersum als advocaat kroongetuige Nabil B. bijstond in het mega-liquidatieproces Marengo, en dat de mannen probeerden om de loop van dat proces te beïnvloeden.

Dat doet niets af aan het feit dat ze moeten hebben geweten dat de moord op een advocaat voor grote maatschappelijke onrust zou zorgen, zegt het hof. De uitvoering van de aanslag „werd gekenmerkt door een koelbloedige, angstaanjagende professionaliteit, die niet anders kan worden geduid dan als volstrekt gewetenloos”, zegt het hof.

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september 2019 vlak voor zijn woning vermoord, rond half 8 ’s morgens. Hij stond op het punt om naar zijn werk te gaan.

Wiersum was 44 jaar oud en vader van jonge kinderen. De confrontatie met het levenloze lichaam van haar man op straat, moet voor de weduwe traumatiserend zijn geweest, zegt het hof.

Samenleving beschermen

De raadsheren vinden dat de samenleving moet worden beschermd tegen deze twee mannen, en dat de straf anderen ervan moet weerhouden om dit soort misdrijven te plegen.

Giërmo B. en Moreno B. pleegden volgens het hof meerdere voorverkenningen in de weken voorafgaand aan de aanslag. Dat deden ze in gestolen auto’s en ze gebruikten speciaal voor deze opdracht aangeschafte telefoons. „Professioneel”, vond het hof.

Minder professioneel was dat Giërmo B. bleef rondrijden in de bij de aanslag gebruikte Opel Combo, waarvan hij al wekenlang de vaste gebruiker was. In de auto werd behalve zijn dna, ook dna gevonden van Moreno B.

Dat de verklaringen van de getuigen over het uiterlijk van de schutter niet overeenkomen en ook niet lijken te passen op Moreno B., vindt het hof niet vreemd. De getuigen beschreven een tengere jongeman, „bijna een kind”, met een vreemd loopje. Dat Moreno B. nu een gespierd bovenlijf heeft en er geen spoor van een vreemd loopje is, zegt volgens het hof niets over de situatie drieëneenhalf jaar geleden.

Mager bewijs

De advocaten Gerald en Machteld Roethof van Moreno B. kondigden direct na de uitspraak cassatie aan. Zij noemen het bewijs mager en hadden gehoopt dat het hof zou beslissen dat nader onderzoek nodig is.

Advocaat Bernard Sprenger van Giërmo B. beraadt zich nog op die mogelijkheid. Volgens Sprenger heeft de verdediging een in zijn ogen cruciale getuige niet kunnen horen. Volgens het hof was zij te kwetsbaar.