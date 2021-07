Premium Binnenland

Chaos in Meerssen: ’Geen enkele waarschuwing van gemeente’

Het is een ravage in Meerssen: kelders staan blank, de straten lijken op rivieren en de het water klotst over de Geul de tuinen in. Met hun schaap aan de riem kijken Marion en Liesbeth het met lede ogen aan. „De stal is ondergelopen, dus we moeten het beest even naar een weiland zien te krijgen.”