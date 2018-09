Honderden ambtenaren BZ tegen inreisverbod

Een hoge ambtenaar van het departement in Washington bevestigde dat het memorandum via een „dissidente weg” was voorgelegd aan de leiding van het ministerie. Ook het Witte Huis is op de hoogte van het bestaan van het document.

Een woordvoerder waarschuwde de carrièrediplomaten bij Buitenlandse Zaken. Die moeten uitkijken waar ze voor kiezen: voor of tegen het decreet van president Trump.