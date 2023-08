Lichaam gevonden in omstreden barrière op grens Mexico en VS

Het drijvende obstakel is in de rivier geplaatst door Texaanse autoriteiten om migranten uit Mexico tegen te houden. Gouverneur Greg Abbott liet daarbij ook prikkeldraad plaatsen aan de waterkant. Dit tot woede van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat vorige week aankondigde juridische stappen te zetten tegen de barrières. Abbott reageerde daarop met een brief aan Joe Biden, waarin hij de president ervan beschuldigde zelf niet genoeg te doen om het migratieprobleem aan de grens op te lossen.

Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei na de vondst van de overleden persoon woensdag onderzoek te gaan doen naar de veiligheidssituatie rond de boeien. Het stelt zich zorgen te maken over de „impact op de mensenrechten en de persoonlijke veiligheid van migranten.” Eerste waarnemingen wijzen er volgens het ministerie op dat de omgekomen persoon vast is komen te zitten in het obstakel.