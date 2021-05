Het is zover: gebruikers kunnen likes verbergen op Facebook en Instagram

Video

Utrechtse studentes verbijsterd door bizar briefje

De volksbuurten in Nederland lijken massaal te verdwijnen. Door de veranderende huizenmarkt maken steeds meer nieuwe inwoners zoals studenten, yuppen en immigranten hun intrede. Dit leidt tot de nodige botsingen en onvrede tussen de bewoners. In de nieuwe Telegraaf-serie ‘De Volksbuurt’ volgen we ou...