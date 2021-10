Demissionair minister Knapen: ’Drama als Afghaanse tolk vermoord is’

„Eerlijk gezegd weten wij op dit moment niet meer dan wat er in het bericht staat.” Hij belooft dat zijn ministerie zo snel mogelijk uitzoekt of het klopt.

De NOS maakt op basis van verklaringen van zijn familie melding van de moord op de 36-jarige tolk. Hij zou woensdag zijn omgebracht. Als het bericht klopt, dan is het voor het eerst dat een tolk die in dienst stond van Nederland is gedood. Volgens het bericht klopte de Taliban gisteren bij hem aan. Toen hij bevestigde wie hij was, schoten ze hem dood met een kalasjnikov.

Kamerleden reageren geschokt op het bericht. „Verschrikkelijk nieuws,” zegt Don Ceder (CU). „Afgrijselijk,” vindt ook PvdA-Kamerlid Kati Piri. „Deze man heeft zij aan zij met Nederlandse politie gediend. Extra pijnlijk omdat tolken allang in veiligheid hadden moeten zijn.”

Woensdag en donderdagochtend debatteerde de Tweede Kamer over de evacuatie van Afghaanse tolken en medewerkers van de Nederlandse ambassade in Kabul. De Kamer maakt zich zorgen over het lot van achterblijvers die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Zij worden door de Taliban als landverraders gezien.