Meisje (15) slaat jongen met boksbeugel

Ⓒ Wikipedia

LOON OP ZAND - Een vijftienjarig meisje is in het Brabantse Loon op Zand opgepakt voor de mishandeling van een jongen van dezelfde leeftijd. Volgens het slachtoffer sloeg het meisje hem met een boksbeugel. Agenten die haar even later aanhielden, ontdekten dat ze inderdaad zo’n wapen bij zich had.