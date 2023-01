Premium Het beste van De Telegraaf

Volgens bron uit criminele milieu was er sprake van een ripdeal Spookrijders A16 bekend bij politie: passagier (17) vertrok pas uit beveiligde jeugdinrichting

Door Gerda Frankenhuis en Marcel Vink

De drie inzittenden van de spookrijdende auto op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek (Noord-Brabant) waren mogelijk betrokken bij een schietincident eerder op de avond in Roosendaal. Ⓒ ANP/HH

Roosendaal - De spookrijder en zijn twee passagiers die na een dollemansrit frontaal crashten op een tegenligger, zijn bekenden van de politie. Dat hebben bronnen van De Telegraaf bevestigd. De 17-jarige bijrijder was pas enkele maanden vrij uit een zwaarbeveiligde jeugdinrichting in Harreveld. In totaal kwamen drie mensen om bij het drama op snelweg A16 nabij het Brabantse Prinsenbeek.