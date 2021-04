Dinsdag geweldige maandag

Sterren

Bed-In-fotograaf Govert de Roos geëmotioneerd door lintje: ’Een complete verrassing!’

Govert de Roos is maandagochtend door burgemeester Femke Halsema onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De fotograaf brak in 1969 door toen hij op vijftienjarige leeftijd John Lennon en Yoko Ono fotografeerde in het Amsterdamse Hilton- hotel. „Er ging zo veel emotie door mij heen dat...