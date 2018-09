F-16-piloot Niki

De F-16 vormt het belangrijkste deel van de slagkracht van de Koninklijke Luchtmacht. Met dit jachtvliegtuig heeft Niki in vele conflictgebieden opgetreden; van strategische luchtoperaties in voormalig Joegoslavië tot precisiebombardementen boven het Midden-Oosten.

In 2016 is Niki met zijn echtgenote verhuisd naar Tucson, Arizona in de Verenigde Staten om toekomstige F-16-piloten op te leiden. Deze militairen zijn gemiddeld zo’n 3 jaar in opleiding voordat hun droomwerkelijkheid wordt: plaatsnemen op de single seat in een F-16.

Een F-16 is meer dan het besturen van een vliegtuig: het is een wapenplatform, een jachtvliegtuig. Niki zal deze jongens zowel fysiek als mentaal moeten voorbereiden op de toekomst van een F-16 piloot.