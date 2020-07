Sadistische pooier? ’Hij kerfde zijn naam in haar buik’

Officier van justitie Verstegen vertelde gruwelijke details. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Zwolle - Hij was volgens zijn advocaat psychisch niet in staat om te praten en in de rechtbank te verschijnen. Het scherm waarop de 37-jarige Sebu M. dinsdag vanuit de gevangenis in de rechtbank van Zwolle moest verschijnen bleef dus leeg.