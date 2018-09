Weer minder muskusratten gevangen

Het aantal gevangen beverratten steeg van 1212 naar 1897. De beesten worden gevangen, omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen.

Volgens de Unie van Waterschappen daalt het aantal gevangen muskusratten, omdat de aanwezigheid van de dieren effectief wordt bestreden. „We zijn daar al een aantal jaren mee bezig en hierdoor komt de populatie steeds meer in evenwicht”, aldus een woordvoerster van de unie.

Het aantal beverratten in Nederland groeit door de zachte winters van de afgelopen jaren. De vangsten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland. Door deze gerichte aanpak wordt voorkomen dat beverratten zich over geheel Nederland verspreiden.