Advocaat hekelt ’vijandelijke sfeer’ rond veldrijder (61): ’Hij stopte nog om te vragen of het meisje oké was’

De ophef was groot, toen de beelden naar buiten kwamen. Een man op een fiets beukt een meisje van achteren, waardoor ze op de grond valt. Maar de verdachte zegt niet doorgehad te hebben dat het meisje viel. Ook zou de vader van het kind hem agressief hebben bejegend, waardoor hij zich maar uit de voeten maakte. Later zag hij de oproep van de politie om zich te melden. Hij riskeert inmiddels tot een jaar celstraf voor het opzettelijk verwonden van de 5-jarige.

„Nadat, zoals te zien is op de beelden, de vader hem onmiddellijk had aangesproken, realiseerde mijn cliënt dat het kind was gevallen. Hij stopte, excuseerde zich en vroeg of het meisje oké was. Gezien de agressiviteit van de vader besloot hij verder te fietsen om geweld te voorkomen”, meldt advocaat Philippe Culot aan SudPresse.

De 61-jarige man heeft nadien te maken met een stroom aan bedreigingen, onder meer via sociale media. Ook gaan er zogeheten memes rond op internet, waarin mensen de spot drijven met de verdachte. De politie verspreidde na het incident een foto van hem. „Een immense schade voor mijn cliënt, vader van een gezin en opa van meerdere kleinkinderen.”

Volgens de raadsman draagt het parket van Luik bij aan een ’vijandelijke sfeer’. „Na het verspreiden van een opsporingsbericht, is daarna een zestiger zonder strafblad van zijn vrijheid beroofd. Het parket vond het ook nodig om aan te kondigen dat mijn cliënt een celstraf van een jaar kan krijgen.”

De fietser moet zich in februari voor de rechter verantwoorden voor zijn actie. Hij wordt verdacht van het opzettelijk verwonden van het meisje.