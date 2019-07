Veiligheid in geding op Limburgse zorgboerderij

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Guus Dubbelman

PUTH - Een kleinschalige zorgboerderij in Puth (Zuid-Limburg) heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een zogenoemde aanwijzing gekregen. De veiligheid van de bewoners, vooral mensen met dementie, is ernstig in het geding, meent de inspectie. De instelling, Bij de Keien, moet maatregelen nemen.