Dodental coronavirus China loopt weer op

PEKING - In China zijn donderdag 118 mensen omgekomen door het nieuwe coronavirus. Dat zijn er vier meer dan een dag eerder en een stuk minder dan eerder deze week. Er zijn 1109 nieuwe besmettingen gemeld. Eerder was nog sprake van 889 nieuwe besmettingen, maar in de provincie Hubei zijn nog 220 nieuwe gevallen naar voren gekomen. Het gaat om besmettingen in een gevangenis.