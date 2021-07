Politie krijgt vier tips binnen over zedendelict in Rheeze

Op maandag 12 juli tussen 15.30 en 16.00 uur werd een kind slachtoffer van een zedendelict in het toiletgebouw van de Zandstuve. De politie in Overijssel zoekt naar een Nederlandssprekende man van tussen de 20 en 40 jaar oud. De man droeg volgens de politie een donkere pet, een zwart shirt, een korte broek en slippers. Hij is mogelijk op een fiets vertrokken.

In april was er ook al een zedenincident in het toiletgebouw van hetzelfde kampeerdorp. De politie houdt er rekening mee dat de dader van het incident op 12 juli ook schuldig is aan het zedendelict op 25 april.

De politie vraagt dag- en campinggasten die tussen 25 april en 12 juli op de Zandstuve zijn geweest beeldmateriaal dat is gemaakt op de camping en waarop andere mensen te zien zijn naar de politie te sturen.