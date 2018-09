WIDM-recap: Kreeg de presentator maar een rood scherm

De groep is dit jaar zó leuk dat iedere kandidaat die het spel moet verlaten wordt gemist. Liever zou ik zien dat de presentator zelf een rood scherm kreeg. Ik vind het eigenlijk bewonderenswaardig dat de kandidaten de verleiding hebben kunnen weerstaan om Art in de hooiberg te laten verdwijnen, met z’n triomfantelijke blik en geniepige grapjes.

JOCHEM IS MIJN MOL

"Tjonge, 750 euro. En dat zonder enige vorm van samenwerking. Gefeliciteerd hoor, ofzo." Bloed. Nagels. Alleen Jochem durfde te zeggen wat iedereen dacht: 'Zak erin, Art Rooijakkers.' Jochem. Held. En hij is niet alleen mijn held, ook mijn Mol.

Ik ben al een paar afleveringen aan het 'tunnelvisiën', al liepen zijn acties deze aflevering wel zó de spuigaten uit dat ik daar nu aan begin te twijfelen. De Mol is immers nooit zo happig op aandacht. Van de 3500 euro die hij zonder blikken of blozen uit de pot snoepte (nee juf, ik was het niet, Diederikje begon!) tot de schwalbe op de grasmat. Arjen Robben zou nog jaloers worden.

VAN TWEE WALLETJES

En dan hebben we het nog niet eens over zijn gemeenste actie van de dag: zonder enige moeite wist hij zowel Sigrid als Imanuelle naar zijn donkere hotelkamer te lokken om vervolgens lekker van twee walletjes te snoepen. Eén liegende oudere kerel, twee mooie jonge vrouwen. Moet ik het nog verder uitleggen? Sigrid de goedgelovige echtgenote en Imma de meedogenloze minnares, die onder het excuus van eenzaamheid mooi wel even Sigrids vent inpikte.

