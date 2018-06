Slachtoffer (23) aanrijding zebrapad overleden

De 23-jarige vrouw werd geschept op een zebrapad op de Spaklerweg. De 66-jarige bestuurder van de auto werd aangehouden, maar kwam vrij nadat was gebleken dat hij geen alcohol had gedronken.

De politie meldde vrijdag ten onrechte dat de vrouw in de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis was overleden, maar kwam daar vrijdag op terug.