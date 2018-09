Trump wil plan van leger om IS te verslaan

Trump deed tegelijk tegen mediavertegenwoordigers in het Witte Huis nogal laconiek over de consternatie die is uitgebroken na zijn decreet over de weigering van vluchtelingen en migranten uit zeven moslimlanden. „Het loopt toch prima? Je ziet het op de vliegvelden, overal.”

Hij ontkende met nadruk dat het een maatregel gericht tegen moslims is. „Het beschermt de Amerikanen tegen terroristen.” We gaan, zo zei Trump, een strikt toelatingsbeleid hanteren. Iets dat volgens hem al jaren geleden had moeten gebeuren.

