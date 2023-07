Grote groep schildpadden ’ordinair’ gedumpt: ’Triest Nederlands record’

VOORSCHOTEN - Een triest Nederlands record. Daar lijkt de dumping van achttien schildpadden bij een bedrijf in Voorschoten voor te zorgen. Wat het voor Annabel van der Horst van de schildpaddenopvang in Friesland extra triest maakt: zeven van de achttien dieren zijn overleden in de weken voordat de opvang werd ingeschakeld: „Die hebben wij ook niet gezien.”

Een van de in Voorschoten gedumpte schildpadden: een roodwang. Ⓒ nhd