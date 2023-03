Gefronste wenkbrauwen bij minister over seksuele voorlichting voor kinderen in ’Week van de lentekriebels’

Ongeveer 2800 basisscholen (een op de drie in Nederland) doen deze week mee aan de ’Week van de lentekriebels’. Die projectweek is opgezet door onder meer Kennisinstituut Rutgers.

Volgens Wiersma is het ’belangrijk’ dat kinderen grenzen leren kennen, dat ze leren aangeven als ze iets niet fijn vinden, en ook dat ze leren wat het is om verliefd te zijn. „En dat je leert over de vrijheden die bij Nederland horen, dat je verliefd mag worden op wie je wilt.” Daarin hebben scholen nadrukkelijk een rol, zegt Wiersma. „Uiteraard hoort een 5-jarige daarin een andere les te krijgen dan een leerling uit groep acht”, zegt Wiersma.

Vanaf vier jaar

Kamerleden Baudet (FvD) en Van Baarle (Denk) kwamen beiden met voorbeelden van expliciet materiaal, dat volgens hen wordt verspreid op scholen ’aan kinderen vanaf vier jaar’. Onduidelijk bleef echter of dat expliciete lesmateriaal bedoeld was voor de allerkleinsten, of dat dit materiaal onderdeel is van het totale lespakket dat ook materiaal bevat dat voor kleuters is bedoeld.

Wiersma kende de context van de genoemde voorbeelden niet. In reactie op een voorbeeld van Van Baarle dat ’kinderen van 5’ wordt verteld dat het fijn voelt om ’geslachtsdelen aan te raken’, zei Wiersma daar ’naar te willen kijken’. „Er zijn ook voorbeelden waar ik gefronste wenkbrauwen van krijg. Daarom willen we ook dat de controles er zijn: een klachtenloket, de onderwijsinspectie.” Wiersma benadrukte wel dat het voorbeeld dat Van Baarle noemde ’niet in de kerndoelen’ van het onderwijs staat.

Geslachtsverandering

Volgens Baudet, die de vragen had ingediend wordt geslachtsverandering gepromoot bij kinderen, en was er ook sprake van een ’sluipende normalisering van pedofilie’. Nadat Wiersma daar aanvankelijk niet op inging, deed hij dat op aandringen van Lisa Westerveld (GL) alsnog: „Ik neem daar afstand van”, zei hij. Wiersma deelde de opvatting van Westerveld dat hiervan geen sprake is op scholen.

Wiersma zegde toe aan kennisinstituut Rutgers te zullen vragen om het bewuste lesmateriaal aan iedereen - of in ieder geval de Tweede Kamer - beschikbaar te stellen.

’Kwaad al geschied’

„De materialen die Baudet heeft meegenomen naar de minister hebben niks te maken met Rutgers en zijn ook niet verspreid tijdens de week van de Lentekriebels”, reageert Luc Lauwers van Rutgers. „Uiteindelijk zal zoiets wel worden opgehelderd, maar dan is het kwaad al geschied.”

Lauwers betreurt alle commotie rond de seksuele voorlichtingsweek. „We organiseren de week van de lentekriebels al meer dan 18 jaar. Altijd met hetzelfde doel: aandacht besteden aan seksuele vorming en ervoor zorgen dat kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. Het is een verplicht onderdeel op school, maar het is helemaal aan scholen zelf om te bepalen hoe ze dat doen.”

Verhalen dat kinderen door het lesmateriaal van Rutgers op 4-jarige leeftijd worden blootgesteld aan allerlei informatie over pijpen en anale seks, kloppen volgens Lauwers bijvoorbeeld niet. „In groep 1 en 2 gaat het om vragen als: is het fijn om een knuffel te krijgen? Wat doe je als je dit niet fijn vindt? Waar komen baby’s vandaan? En kinderen maken bijvoorbeeld een tekening over hun gezinssituatie.”

Video offline gehaald

In reactie op de commotie heeft Rutgers een video offline gehaald waarin ouders aan de keukentafel in gesprek gaan met kinderen over seksualiteit. Volgens het kenniscentrum is dat gedaan om de kinderen die op de beelden waren te zien in bescherming te nemen. Zij dreigden online belaagd te worden door criticasters.

Lauwers hoopt dat bezorgde ouders hun leraren durven te vertrouwen. „Zij kennen de kinderen in hun klas goed en weten hoe ze dit soort thema’s bespreekbaar kunnen maken.” Dat is nodig, schetst de expert van Rutgers. „De Kindertelefoon ontvangt elke dag 70 vragen over seksualiteit. Dat laat zien: kinderen hebben hier echt behoefte aan.”