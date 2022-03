Kaag: mogelijk weer soepele omgang met EU-begrotingsregels

Het zou voor de tweede keer in korte tijd zijn dat Brussel een oogje dichtknijpt bij de toch al niet streng gehandhaafde regels voor schulden en tekorten die EU-landen mogen hebben. Ook tijdens de coronacrisis gingen de regels overboord en dat zou nu zomaar weer kunnen gebeuren, meldt Kaag aan de Tweede Kamer: „Gelet op de nieuwe buitengewone en zorgelijke situatie waarin Nederland en de Europese Unie terecht zijn gekomen als gevolg van de verschrikkelijke ontwikkelingen in Oekraïne valt niet uit te sluiten dat opnieuw een beroep op de flexibiliteit van de regels zal worden gedaan.”

De oorlog in Oekraïne dreigt namelijk ook serieuze economische gevolgen met zich mee te brengen, met stijgende energie-, brandstof- en voedselprijzen. En het westerse bedrijfsleven voelt ook de gevolgen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd.

Het is volgens Kaag nu nog te vroeg om in te schatten hoe groot die gevolgen zijn en wat dat betekent voor het naleven van de begrotingsregels: „Dit zal moeten worden bezien wanneer er meer duidelijk is over de economische en budgettaire impact die dit zal hebben.”

Inzet Nederland

De D66-minister zet ook voorzichtig de Nederlandse inzet uiteen voor het gesprek over de vernieuwing van de Europese begrotingsregels, dat de komende maanden plaats gaat vinden. Ons land wil in elk geval vasthouden aan de bekende regels van een staatsschuld van maximaal 60 procent van het nationaal inkomen en een begrotingstekort van maximaal 3 procent per jaar, normen waar vooral Zuid-Europese landen overigens al tijden niet binnen blijven.

Nederland is vanwege de grote schulden van die landen, die tijdens de coronacrisis alleen maar groter zijn geworden, wel bereid om te kijken naar de regels rond de afbouw ervan. Nu is de vuistregel dat een land dat te diep in de rode cijfers staat elk jaar gemiddeld 1/20e van de schuld boven de 60 procentsnorm moet afbouwen. Maar dat is voor de landen met torenhoge schulden niet haalbaar. Nederland is bereid te kijken naar ’vervanging of aanpassing’ van die regel.

Aan de andere kant zou Nederland wel graag zien dat er een betere handhaving van de Europese begrotingsregels komt. Daarnaast zou Kaag graag zien dat landen met lage schulden, zoals Nederland, ook minder strenge en gedetailleerde begrotingsregels opgelegd krijgen. Die zouden voor hen ’minder van belang’ zijn.