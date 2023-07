Vrouw bevalt plots van baby in hogesnelheidstrein, passagiers juichen na geboorte

Toen na 40 minuten de kleine Anna ter wereld was geomen juichten de passagiers van trein Frecciabianca 8606 uitbundig.

Treinmanager Loredana Ferreri wist niet wat ze hoorde toen ze vernam dat een hoogzwangere vrouw aan het bevallen was in de trein. Ze probeerde te ontdekken of er en dokter aan boord was. Voor treinreizigster en verpleegster Isabella Carnero het sein om collega en vroedvrouw Daniela Sanfilippo, die thuis was op haar vrije dag. De vroedvrouw zei dat ze in eerste instantie dacht dat het een grap was, maar toen ze zich realiseerde dat de vrouw aan het bevallen was, hielp ze de moeder via een videogesprek met de bevalling.

De verpleegster voegde eraan toe dat, nadat ze om wat handdoeken had gevraagd, een oudere passagier van 86 jaar haar bagage opende en haar wat schone lakens gaf.

De treinmanager zei dat ze „blij” was dat ze de moeder had geholpen en legde uit: „Het was een heel bijzondere en natuurlijk ongekende dagtaak en alles verliep soepel.