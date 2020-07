Israëlisch-Iraanse ’Romeo en Julia’ vast in liefdessprookje

Lital Benhaim en Vinas. Verboden liefde?

TEL AVIV - Make love, not war. Het is een slogan die Lital en Vinas ten harte hebben genomen. Zij is Israëlisch, hij Iraans. Hun landen zijn met elkaar in oorlog, maar zij zijn smoorverliefd. Die liefde kent wel een prijs: zij kunnen geen kant op en hebben inmiddels asiel aangevraagd in Cyprus.