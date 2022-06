NPO geeft Karskens week extra voor uitleg na dreiging met sanctie

De NPO wil een sanctie opleggen aan Ongehoord Nederland omdat de omroep volgens de ombudsman de journalistieke code van de NPO heeft geschonden. ON zou gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken laten doen en op deze manier dus nepnieuws verspreiden. Dit is in strijd met de afspraken die NPO met de omroepen heeft gemaakt. De raad van bestuur van de NPO kan als sanctie maximaal 15 procent van het budget inhouden.

Karskens reageerde in de media wel al op het voornemen. Hij noemde de mogelijke sanctie „een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland.” „Wij bestrijden de conclusies uit het rapport van de NPO-ombudsman nadrukkelijk. Wij betreuren dat nog voordat ons om een weerwoord is gevraagd de Raad van Bestuur al tot zo’n draconische maatregel wil overgaan”, schrijft Karskens. Het „kortwieken” van de omroep maakt het verkondigen van de visie van ON „zo goed als onmogelijk en riekt daarom naar onversneden censuur”, aldus de omroepbaas.