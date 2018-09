Oudste tapir ter wereld viert 39e verjaardag

Kingut werd in 1978 in een dierentuin in Jakarta geboren. Sinds 1992 leeft het hoefdier in Engeland. De tapir vierde zijn verjaardag met bananen, appels, wortels en een speciale taart in dierentuin Port Lympne.

Ook kreeg het dier een rugmassage. Volgens een van zijn verzorgers genoot Kingut van alle aandacht.