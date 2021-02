Moderna heeft coronavaccin aangepast op Zuid-Afrikaanse variant

Moderna gaat er op basis van voorlopige cijfers van uit dat het bestaande, goedgekeurde coronavaccin ook werkt tegen gemuteerde versies van het virus. Toch zijn in het onderzoek wat zorgen naar voren gekomen, zo bleek eerder; het zou bijvoorbeeld kunnen dat het bestaande vaccin minder lang bescherming biedt tegen de variant die in Zuid-Afrika is ontstaan.

Het bedrijf meldt dat het „uit voorzorg” een strategie heeft uitgewerkt om nieuwe coronavarianten zoals de Zuid-Afrikaanse effectief aan te pakken. Aangepaste versies van het vaccin kunnen als tweede of derde prik worden toegediend. Moderna laat onderzoeken of een halve dosis van 50 microgram voldoende is.

Moderna heeft verder bekendgemaakt dat het zijn wereldwijde vaccinproductie dit jaar verder wil opschroeven, van 600 miljoen tot 700 miljoen doses. Het bedrijf onderzoekt of dat aantal door verbeteringen in het productieproces nog verder omhoog kan, tot 1 miljard doses. In 2022 verwacht Moderna zeker 1,4 miljard doses te kunnen maken. Dat is op basis van prikken met 100 microgram vaccin. Als blijkt dat een dosis van 50 microgram voor de tweede prik al genoeg is, kan Moderna zo’n 2 miljard doses produceren.