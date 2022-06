Beeld van kindergraf gestolen: ’Iemand besloot dat brons waardevoller is’

„Het behoeft weinig uitleg hoe het je als ouder raakt wanneer je komt aanlopen bij het graf van je kind, waar je haar gedenkt, gesprekjes met haar voert, en nog even over haar hoofdje kan aaien en dan na al die jaren haar hoofdje niet ziet”, schrijft Pons Jan op Facebook. „Ondanks dat ik me realiseer dat de kans dat we haar bronzen hoofdje terugvinden zeer klein is, wil ik toch via deze weg een poging doen, zodat ik er als vader alles aan heb gedaan.”

Mensen die iets weten over het beeldje, of over eventuele daders worden opgeroepen contact op te nemen met Pons Jan of de politie