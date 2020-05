Justitie VS staakt vervolging Michael Flynn

Justitie besloot te zaak te seponeren nadat er documenten opdoken waarin staat dat agenten van veiligheidsdienst FBI met elkaar bespraken of ze zouden moeten proberen Flynn te laten liegen tijdens een ondervraging in januari 2017.

In de documenten is te zien hoe FBI-medewerkers een strategie voor het gesprek met Flynn bediscussiëren. Dat was ten tijde van het Russiagate-onderzoek. Ze vragen zich af wanneer ze hem moeten inlichten dat liegen strafbaar is, en stellen dat het doel is om ’te bepalen of Flynn de waarheid gaat spreken’ – maar tegelijkertijd vraagt een van hen zich af wat het eigenlijke doel is: waarheidsvinding of ’hem aan het liegen krijgen, zodat we hem kunnen berechten of ontslagen krijgen’.

Trump reageerde op Fox News met instemming op het besluit. „Hij was een onschuldige man. Een gentleman. Hij was het doelwit van de Obama-regering. Wat ze hebben gedaan is een schande en ik hoop dat er een zware prijs wordt betaald.”

De president uit regelmatig felle kritiek op de FBI. Hij noemde de federale opsporingsdienst eerder „een ondergrondse overheidsorganisatie” die erop uit is hem ten val te brengen.