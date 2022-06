Amerika geeft Oekraïens leger ’langere armen’: ’Dit maakt de strijd met Rusland eerlijker’

Premium Buitenland

Van de man die werd ontvoerd door aliens tot de gecrashte UFO: eindelijk duidelijkheid over ’vliegende objecten’?

Meer transparantie over het onderzoek naar „onverklaarbare, vliegende objecten.” Dat belooft de Amerikaanse overheid. De taskforce die zich buigt over de vele meldingen, moest gisteren tijdens een hoorzitting zelfs tekst en uitleg komen geven over hun manier van werken. Voor het eerst in vijftig jaa...