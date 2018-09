Bewust leven duurder, mobieltjes goedkoper

Inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat consumenten de prijzen vorig jaar met 0,3 procent zagen stijgen, maar wie dieper in de getallen duikt ziet grote verschillen.

Zo blijkt dat boeken het afgelopen jaar 9,8 procent duurder zijn geworden. Daarmee spannen ze van alle productcategorieën de kroon. De prijzen van mobiele telefoons zijn van alle goederen juist het hardst gedaald: met liefst 12,1 procent. Mobiele abonnementen en mobiel internet werden 4 procent goedkoper.

Wie de heersende voedings- en dieetadviezen een beetje wil volgen, ziet niet alleen de buik maar ook de portemonnee in omvang slinken. Groenten (+4,5 procent) en fruit (+4,3 procent) zijn allebei duurder geworden, maar ook vis- en schaaldieren werden in 2016 duurder betaald – 3,1 procent. Melk, kaas en eieren werden juist 1,9 procent goedkoper, suikerwaren en ijs 0,5 procent en brood en wijn 0,1 procent. De prijs van vlees ging vorig jaar 0,4 procent omhoog.

Een bezoekje aan het restaurant is vorig jaar 1,8 procent duurder geworden, een bezoekje aan de tandarts 2,3 procent goedkoper.

Meer bewegen levert weliswaar sterkere schouders op, maar in de meeste gevallen ook zwaardere lasten: sport- en kampeerartikelen werden 5,9 procent duurder, fietsen 2,2 procent. Auto’s werden in 2016 duurder (1,7 procent), brandstoffen werden 5,7 procent goedkoper. Lopen werd het afgelopen jaar minder duur, althans de prijs van schoenen ging met 0,7 procent omlaag. Ook vliegen werd goedkoper: 4,6 procent. Kaartjes voor trein, tram en metro werden 1,7 procent duurder.

Groot voordeel voor bijna alle Nederlanders is dat veel basisbehoeften in 2016 goedkoper zijn geworden. Elektriciteitsprijzen gingen met liefst 14,8 procent onderuit, de watervoorziening werd 3,3 procent goedkoper. Wie in een huis op stadsverwarming woont, zag de prijzen met 1,3 procent dalen. Kleding werd vorig jaar dan weer 0,8 procent duurder, de huur van woningen ging met 2,1 procent omhoog.